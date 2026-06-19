Menu Rechercher
Commenter 14
Coupe du Monde

Écosse - Maroc : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Ismael Saibari @Maxppp
Écosse 0-1 Maroc
winamax
1 5.50 N 3.70 2 1.64 bonus 100€

Ce vendredi, la deuxième journée de la Coupe du Monde 2026 continue. On a le droit à un joli duel dans le groupe C entre l’Écosse et le Maroc. La Tartan Army s’organise dans un 5-4-1 avec Angus Gunn qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Nathan Patterson, Grant Hanley, Jack Hendry, Kieran Tierney et Andrew Robertson en défense. Scott McTominay et Lewis Ferguson composent l’entrejeu tandis que Ryan Christie et John McGinn occupent les ailes. En pointe, Ché Adams est seul pour animer l’attaque.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Lions de l’Atlas s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Yassine Bounou dans les cages derrière Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad et Noussair Mazraoui. Le milieu de terrain est assuré par Neil El Aynaoui et Ayyoub Bouaddi. Devant, Ismaël Saibari est soutenu par Brahim Diaz, Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss.

Les compositions

Écosse :

Écosse

4-4-1-1
Officielle

Maroc :

Maroc

4-2-3-1
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Samedi 20 juin

  • Brésil - Haïti (2h30) sur beIN Sport 1
  • Turquie - Paraguay (5h) sur beIN Sport 1
  • Pays-Bas - Suède (19h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Allemagne - Côte d’Ivoire (22h) sur beIN Sport 1 et M6

Dimanche 21 juin

  • Équateur - Curaçao (2h) sur beIN Sport 1
  • Tunisie - Japon (6h) sur beIN Sport 1
  • Espagne - Arabie saoudite (18h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Belgique - Iran (21h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Uruguay - Cap-Vert (0h) sur beIN Sport 1
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (14)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Écosse
Maroc

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Écosse Flag Écosse
Maroc Flag Maroc
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier