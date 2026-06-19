Écosse - Maroc : les compositions officielles

Ce vendredi, la deuxième journée de la Coupe du Monde 2026 continue. On a le droit à un joli duel dans le groupe C entre l’Écosse et le Maroc. La Tartan Army s’organise dans un 5-4-1 avec Angus Gunn qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Nathan Patterson, Grant Hanley, Jack Hendry, Kieran Tierney et Andrew Robertson en défense. Scott McTominay et Lewis Ferguson composent l’entrejeu tandis que Ryan Christie et John McGinn occupent les ailes. En pointe, Ché Adams est seul pour animer l’attaque.

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De leur côté, les Lions de l’Atlas s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Yassine Bounou dans les cages derrière Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad et Noussair Mazraoui. Le milieu de terrain est assuré par Neil El Aynaoui et Ayyoub Bouaddi. Devant, Ismaël Saibari est soutenu par Brahim Diaz, Azzedine Ounahi et Bilal El Khannouss.

Les compositions

Écosse :

Maroc :

Samedi 20 juin

Brésil - Haïti (2h30) sur beIN Sport 1

Turquie - Paraguay (5h) sur beIN Sport 1

Pays-Bas - Suède (19h) sur beIN Sport 1 et M6

Allemagne - Côte d’Ivoire (22h) sur beIN Sport 1 et M6

Dimanche 21 juin