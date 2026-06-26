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Coupe du Monde

CdM 2026 : la France connait quasiment son adversaire en 16e !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp

On commence à y voir plus clair au niveau des seizièmes de finale. Il faudra attendre la fin de la 3e journée de phase de poules, jusqu’à dimanche matin très tôt pour connaître toutes les affiches. Mais pour la France, on est désormais pratiquement fixé.

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Ce sera très probablement la Suède, qui a terminé 3e du groupe F, avec une victoire, un nul et une défaite au compteur. Il faudra toutefois attendre l’identité de tous les meilleurs troisièmes pour être totalement fixé.

Les 16es de finale déjà connus :

Afrique du Sud-Canada
Brésil-Japon
Pays-Bas - Maroc
Côte d’Ivoire-Norvège
France-Suède (à 99,2% de chance)
États-Unis - Bosnie-Herzégovine

Pub. le - MAJ le
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