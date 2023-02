OM-PSG : le pari raté d’Igor Tudor

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille s’est lourdement incliné sur le score de trois buts à zéro, à l’Orange Vélodrome contre le Paris Saint-Germain. Pourtant, Igor Tudor se savait fort de sa victoire en Coupe de France, il y a trois semaines, contre le même adversaire. Une victoire probante et amplement méritée. À l’époque, ses choix avaient été payants.

À cause des absences d’Eric Bailly et de Leonardo Balerdi (suspendus) et de Nuno Tavares (blessé), le Croate avait décidé de faire redescendre Valentin Rongier en défense centrale pour accompagner Chancel Mbemba, suspendu ce dimanche soir, et Samuel Gigot, blessé. Ces trois hommes avaient complètement éteint Messi et Neymar lors d’une soirée rêvée.

À lire

OM-PSG : le match stratosphérique de Kylian Mbappé

Valentin Rongier a semblé plus perdu

Cette fois, le pari tenté a été celui de mettre Nuno Tavares sur le flanc droit et de rééditer l’ancien Nantais en défense accompagné cette fois d’Eric Bailly, qui a vécu une soirée cauchemardesque, et de Leonardo Balerdi, dont on ne sait jamais vraiment s’il va être au niveau. Dépassés, les Marseillais ont subi la loi de Kylian Mbappé et de ses petits copains.

La suite après cette publicité

Cette fois, les choix n’ont pas été payants. D’abord parce que les deux vrais défenseurs n’ont pas été au niveau de leurs coéquipiers qui ont évolué en Coupe de France, mais aussi parce que Valentin Rongier n’a pas réussi à rééditer la performance exceptionnelle d’il y a trois semaines. En plus de cela, le coach marseillais a semblé sans idée et n’a pas franchement réagi avant l’heure de jeu.

Toutefois, pour Mattéo Guendouzi, tout n’est pas à jeter : « Si on avait marqué sur les deux situations à zéro-zéro, le match aurait été différent. On est tombé sur une équipe meilleure que nous. Ils nous ont mis en difficulté avec Mbappé qui va très vite devant. on est resté fidèles à nos principes. Ce soir, on ne va pas tout jeter à la poubelle ». Le football c’est aussi cela, parfois on gagne, parfois on perd.