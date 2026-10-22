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UEFA Europa League

OL : Steeve Kango sorti sur civière et transporté à l’hôpital

Par Jordan Pardon
1 min.
Steeve Kango avec l'OL @Maxppp
Hoffenheim 3-0 Lyon

Soirée malheureuse pour Steeve Kango. Titulaire pour la première fois de la saison avec l’OL ce jeudi contre Hoffenheim en Ligue Europa, le latéral de 19 ans a dû quitter ses partenaires après 30 minutes de jeu à la suite d’un contact vigoureux avec Tim Lemperle.

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Retombé brutalement sur les cervicales après une poussette dangereuse de son adversaire dans les airs, Kango est resté de longues minutes au sol, inerte. Il a finalement dû être évacué sur civière. Rassurant : le défenseur lyonnais semblait conscient à sa sortie. C’est l’ancien Parisien Noham Kamara qui l’a remplacé. À noter que Lemperle n’a étonnamment pas été sanctionné pour son geste. Selon Canal+, Kango a été transporté à l’hôpital pour y subir des examens.

Pub. le - MAJ le
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