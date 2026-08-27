Torino : l’arrivée de Lucas Perri est enfin bouclée

Selon nos informations, cette fois-ci, c’est bien la bonne. Tout est désormais bouclé pour l’arrivée de Lucas Perri au Torino. Après les derniers doutes apparus ces derniers jours autour de sa condition physique et les interrogations du club italien, le dossier a finalement été sécurisé. Le Toro a donc définitivement validé l’opération et le gardien brésilien va bien poursuivre sa carrière en Serie A.

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Le Torino avait renforcé sa proposition avec une option d’achat de 14 millions d’euros ainsi qu’une quatrième année en option. Malgré les tentatives de l’OM et les différents rebondissements de ces dernières semaines, le club turinois a finalement remporté la bataille. Lucas Perri va désormais pouvoir rejoindre officiellement le Torino, avec les dernières formalités administratives à finaliser avant l’annonce de son arrivée.