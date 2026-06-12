Mariano Diaz va être mis à la porte par son club

Décidemment, les choses ne s’arrangent pas pour Mariano Diaz, l’ancien attaquant du Real Madrid et de l’Olympique Lyonnais. Après une saison pendant laquelle il a eu un rôle anecdotique à Alavés - 0 but en 10 matchs, dont 3 titularisations seulement - le buteur de 32 ans va devoir se trouver un nouveau point de chute.

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Comme l’indique Marca, le club basque ne compte pas sur lui pour la saison à venir, au point où les dirigeants vont tenter de trouver un accord pour résilier son contrat dès maintenant, alors qu’il expire dans un an. Triste fin de carrière pour celui qui avait été si efficace en Ligue 1…