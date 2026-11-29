Le nouveau coup de maître de Luis Enrique pour son attaque

Face à Lorient, l’entraîneur du PSG a décidé d’installer Senny Mayulu à la pointe de l’attaque, accompagné d’Ousmane Dembélé sur le côté droit. Et le résultat est plutôt convaincant puisque les deux hommes ont marqué lors de la victoire parisienne, 2-0. L’Équipe insiste notamment sur la performance de Mayulu. Beaucoup plus inspiré que Ferran Torres ces dernières semaines dans ce rôle de numéro 9, le jeune Parisien a multiplié les décrochages et les déplacements pour fluidifier le jeu de son équipe. Et Sport va encore plus loin : le quotidien espagnol explique que Mayulu est en train de donner totalement raison à Luis Enrique. À seulement 20 ans, il vient d’enchaîner sept matchs consécutifs avec au moins un but ou une passe décisive. Cette fois, il a ouvert le score d’une magnifique frappe enroulée après un service de Dro Fernández. Alors, est-ce que Luis Enrique a enfin trouvé sa nouvelle formule offensive ? En tout cas, Mayulu est clairement en train de bouleverser la hiérarchie au PSG.

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Le milieu à 300 M€ de City est devenu l’un des principaux problèmes de l’équipe

Plus de 300 millions d’euros dépensés cet été pour reconstruire le milieu de terrain. Enzo Fernández, Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi : Manchester City a investi une véritable fortune pour repartir sur de nouvelles bases. Pourtant, quelques mois plus tard, ce secteur est devenu l’un des principaux problèmes de l’équipe. Enzo Maresca peine encore à trouver la bonne formule et multiplie les ajustements pour tenter de retrouver de l’équilibre. L’association entre Enzo Fernández et Rayan Cherki pose notamment question. Avec le ballon, les deux hommes apportent énormément de créativité et de qualité technique, mais dès que City le perd, l’équipe devient beaucoup plus vulnérable. Le manque d’impact dans les duels, les difficultés à récupérer les seconds ballons et les espaces laissés dans les transitions commencent donc à inquiéter. Et malgré toutes les recrues arrivées cet été, Maresca cherche toujours la combinaison capable de faire fonctionner son milieu. Pour l’instant, le mercato à plus de 300 millions d’euros est donc très loin d’avoir réglé tous les problèmes de Manchester City.

Luis Enrique a trouvé la solution pour son attaque

Après dix victoires consécutives, les Madrilènes sont tombés au Santiago Bernabéu face à Alavés, 2-1. Et ce matin, AS n’épargne absolument pas José Mourinho. Le quotidien espagnol estime que le Portugais s’est perdu dans ses propres choix. Le Real avait pourtant bien commencé, avec notamment un Arda Güler très intéressant dans un rôle plus reculé. Mais une erreur de Huijsen a permis à Toni Martínez d’ouvrir le score, avant qu’Ángel Pérez ne double la mise. Et c’est ensuite que Mourinho a commencé à tout modifier. Tchouaméni, Brahim puis Güler sont sortis, les profils offensifs se sont accumulés et, selon AS, le Real a complètement perdu son équilibre. Même Carlos Espí, devenu le sauveur attitré du Real ces dernières semaines, n’a pas réussi à réaliser un nouveau miracle malgré une tête sur le poteau. Mbappé a bien réduit l’écart, mais cette fois, la remontada n’est jamais arrivée.