Florentino Pérez évoque les possibles signatures de Mbappé et Camavinga en 2021

Florentino Pérez n’a jamais caché son amour pour les deux internationaux français Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga. Désireux de les faire signer l’été prochain, le président de la Casa Blanca a néanmoins mentionné le fait que ces potentielles arrivées sont liées aux caisses du club madrilène et plus particulièrement à la réouverture du stade Santiago Bernabéu comme le rapporte le média espagnol DefensaCentral.

Si le retour des supporters dans les stades n’arrive pas à temps, il pourrait être difficile pour les dirigeants espagnols de s’attacher les services de ces deux pépites du football français. D’autant plus que la masse salariale du club pourrait prendre un sacré coup avec les arrivées de ces joyaux à la cote grandissante.