Coupe du monde Féminine : le gros coup de pression de Gianni Infantino sur les droits TV

Devant se disputer du 20 juillet au 20 août prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande, la Coupe du monde féminine 2023 n’a pas encore trouvé de diffuseur en France ni même en Angleterre, en Italie, en Allemagne et en Espagne. Soit les cinq plus gros pays européens en termes de structures. Ce mardi, la FIFA par le biais de son président a décidé de mettre un coup de pression à ces pays dont il estime que les offres présentées sont bien trop faibles.

La suite après cette publicité

«Pour être parfaitement clairs, nous considérons comme une obligation morale et juridique notre refus de brader la Coupe du Monde Féminine. En conséquence, si les diffuseurs continuent de se montrer injustes envers la Coupe du Monde Féminine et les femmes, nous serons dans l’obligation de ne pas diffuser la Coupe du Monde Féminine dans ces ‘cinq grands pays européens’. J’en appelle donc aux joueuses, aux joueurs, aux supporters, aux dirigeants, aux présidents, aux premiers ministres, aux politiciens et aux journalistes du monde entier. Rejoignez notre combat et, vous aussi, exigez une juste rémunération du football féminin. Elles le méritent. C’est aussi simple que cela» a-t-il lâché. Il a également expliqué que l’intégralité de ces droits TV sera immédiatement réutilisé pour le développement du football féminin.

À lire

PSG : Jérôme Rothen détruit Lionel Messi