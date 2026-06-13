Equipe de France : inquiétude pour Mike Maignan ?

Selon les dernières informations de Canal+, Mike Maignan n’a pas participé à la séance collective de l’équipe de France à trois jours du premier match des Bleus face au Sénégal dans cette Coupe du Monde. La raison de cette absence n’a pas été révélée par nos confrères. Pour le suppléer dans les buts lors de la mise en place tactique, c’est Brice Samba qui a enfilé les gants de titulaire, derrière une charnière centrale composée de Dayot Upamecano et William Saliba, épaulés par Jules Koundé et Theo Hernandez sur les côtés.

La suite après cette publicité

Au milieu et en attaque, le staff a testé une formule séduisante avec le duo Aurélien Tchouaméni-Adrien Rabiot à la récupération. Devant eux, les Bleus affichent un visage très offensif et créatif : Michael Olise et Désiré Doué ont été intégrés à l’animation aux côtés d’Ousmane Dembélé et du capitaine Kylian Mbappé. Comme ce fut le cas lors de la dernière rencontre amicale face à l’Irlande du Nord.