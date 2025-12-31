Guinée Equatoriale - Algérie : les compositions officielles

C’est un match qui compte un peu pour du beurre. Alors qu’on connaît déjà les qualifiés pour les huitièmes de finale, l’Algérie, première de son groupe, affronte la Guinée Equatoriale ce mercredi à l’occasion de la 3e journée de la phase de poules, un match à suivre en direct sur notre site. Avec deux victoires en autant de rencontres face au Burkina Faso et au Soudan, les hommes de Vladimir Petkovic voudront s’imposer pour confirmer et aborder le prochain tour sereinement.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, le technicien des Verts a aligné un 4-2-3-1 avec une équipe remaniée. Bakrar est titulaire en pointe avec Hadj Moussa, Chaïbi et Maza derrière lui. Zerrouki et Abdelli forment le double pivot devant une défense composée de Belghali, Mandi, Bensebaini et Aït-Nouri. Auteur de trois buts en deux matches, Mahrez est sur le banc tout comme Bennacer et Zidane.

Les compositions officielles :

Guinée Equatoriale : Owono – Ondo, Orozco, Coco, Anieboh – Ganet, Mascarell, Balboa - Nabil, Buyla, Nsué.

La suite après cette publicité

Algérie : Mandrea – Belghali, Belaïd, Tougai, Aït-Nouri – Zerrouki, Abdelli – Hadj Moussa, Chaïbi, Maza -Bakrar.