Carabao Cup : Manchester United et Everton passent sans trembler

Quatre jours après son succès dans la douleur face à Brighton en Premier League (3-2), Manchester United retrouvait ces mêmes Seagulls à l'occasion des huitièmes de finale de Carabao Cup ce mercredi. Donny van de Beek était titulaire, comme au tour précédent face à Luton, tout comme Odion Ighalo ou Juan Mata. C'est d'ailleurs l'Espagnol qui, sur un coup franc excentré côté droit, déposait un ballon sur la tête de Scott McTominay, qui le propulsait au fond des filets juste avant la pause (1-0, 44e). Puis qui doublait la mise (2-0, 73e). Paul Pogba, entré à la 69e minute, se chargeait quant à lui d'inscrire un pion sur coup franc (3-0, 80e).

L'autre match du soir mettait aux prises Everton et West Ham à Goodison Park. Les Toffees, resplendissants en championnat, s'appuyaient une nouvelle fois sur leur serial buteur : Dominic Calvert-Lewin, déjà auteur de cinq réalisations en Premier League cette saison. Servi en profondeur par Michael Keane, l'Anglais de 23 ans terminait sans trembler (1-0, 11e). Et si Robert Snodgrass décochait une merveille de frappe de l'extérieur de la surface (1-1, 46e), Richarlison lui répondait en lâchant un tir lourd après un rush aux abords de la surface de réparation (2-1, 56e)... avant de sortir blessé (61e). Opportuniste, Dominic Calvert-Lewin inscrivait à nouveau son nom au tableau d'affichage en poussant dans le but vide un ballon renvoyé par le poteau (3-1, 78e), puis s'offrait un triplé sur une passe de Gylfi Sigurdsson (4-1, 84e).

