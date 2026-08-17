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Ligue 1

L’avis tranché de Mathieu Valbuena sur l’OM version Genesio

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Mathieu Valbuena en pleine célébration en championnat @Maxppp

À 41 ans, Mathieu Valbuena n’a toujours pas raccroché les crampons. Attendu en deuxième division maltaise, le milieu de terrain sait également prendre du temps pour évoquer l’actualité de son club de cœur : l’Olympique de Marseille. Et alors que l’optimisme est loin d’être de rigueur sur la Canebière, Mathieu Valbuena croit plus que jamais en son ami Bruno Genesio. « Quand on pense que l’OM va vivre une saison galère, souvent l’équipe tire son épingle du jeu. Je l’ai vécu sous ce maillot, on l’a aussi vu ailleurs, comme à Lyon la saison passée. On avait annoncé l’enfer à Lyon, où il n’y avait plus d’argent dans les caisses, et au final ils font une super saison », a-t-il confié à La Provence.

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« Cette année, on n’est pas à l’abri d’une très bonne surprise. Avec un nouvel entraîneur comme Bruno, qui amène de l’enthousiasme et de l’apaisement, de la tranquillité… Marseille en avait besoin. (…) Même si aucune recrue n’a signé et malgré les nombreux départs de joueurs majeurs, je crois toujours à la saison du renouveau. Cela peut aussi libérer certains joueurs qui étaient en grande difficulté par le passé. Il suffit parfois que la bonne personne arrive sur le banc, que ce coach insuffle une dynamique positive, transmette sa confiance à son groupe… et les joueurs se transforment. »

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