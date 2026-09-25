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Les clubs de Premier League réclament des dommages et intérêts à Manchester City

Par Kevin Massampu
1 min.
L'Etihad Stadium de Manchester City @Maxppp

Après la condamnation de Manchester City pour 114 des 115 infractions financières qui lui étaient reprochées, l’étau se resserre pour le club mancunien. D’après The Athletic, plusieurs clubs de Premier League réfléchissent à engager des poursuites contre les Cityzens pour obtenir des dommages et intérêts. Plusieurs équipes avaient mandaté des avocats pour étudier les éventuelles indemnisations qu’elles pourraient avoir. Des discussions qui prennent à présent de l’ampleur, car certains clubs estiment avoir pu subir un préjudice sportif et financier si les infractions de Manchester City leur ont fait perdre une qualification en Ligue des Champions ou des revenus de sponsoring.

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Une situation qui pourrait rappeler l’affaire Everton-Burnley. En juin, une commission indépendante avait condamné les Toffees à verser 35,1 millions de livres (40,8 millions d’euros) à Burnley après avoir estimé que sa violation des règles de rentabilité et de viabilité lui avait donné un avantage sportif. Néanmoins, une possible action contre Manchester City devra attendre la fin de la procédure d’appel. Toujours d’après The Athletic, un recours collectif avec plusieurs clubs de Premier League est étudié.

Pub. le - MAJ le
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