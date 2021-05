CdF, PSG : Pochettino ne sait pas encore pour Neymar et Kimpembe

Présent en conférence de presse, à la veille de la finale de Coupe de France contre l'AS Monaco, l'entraîneur du Paris SG Mauricio Pochettino a expliqué qu'il ne savait pas encore s'il pourrait compter ou pas sur Neymar et Presnel Kimpembe, a priori suspendus, suite au recours déposé devant le Comité National Olympique et Sportif Français.

«On ne sait pas encore, on attend une réponse. (...) On verra si on pourra compter sur eux», a lancé l'Argentin, expliquant que cela ne perturbait pas la préparation de son équipe pour ce moment important de la saison. «On attend la décision, on décidera de l’équipe demain, ça n’affecte pas l’équipe».