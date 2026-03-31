Un ancien joueur de Chelsea dézingue Enzo Fernández

Les déclarations récentes d’Enzo Fernández sur son attrait pour Madrid n’ont pas manqué de faire réagir en Angleterre. L’ancien milieu de Chelsea, Obi Mikel, n’a pas hésité à critiquer ouvertement l’Argentin, estimant que ses paroles trahissaient un manque d’engagement envers le club londonien. « Ici, c’est Chelsea, pas un tremplin vers une autre équipe. Si ton cœur est déjà à Madrid, tu ne devrais pas porter le maillot bleu. À Chelsea, on jouait pour le blason, pas pour un futur transfert… », a-t-il déclaré selon AS, rappelant la priorité qu’il juge indispensable pour tout joueur évoluant au club.

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Dans le même temps, la presse espagnole continue de lier Fernández à un transfert en Liga. Selon Marca, le Real Madrid verrait en lui une priorité par rapport à Rodri, le milieu de terrain de Manchester City, pour renforcer son équipe la saison prochaine. Le milieu argentin, vice-capitaine à Chelsea et actuellement très surveillé sur le marché, pourrait donc être au centre d’une bataille entre engagement affiché et ambitions personnelles, avec Madrid en ligne de mire. Affaire à suivre…