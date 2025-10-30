Menu Rechercher
Serie A : Sassuolo s’impose à Cagliari, la Lazio accrochée par Pise

Par Jordan Pardon
1 min.
Ismaël Koné Sassuolo @Maxppp
Pise 0-0 Lazio

La 9e journée de Serie A se refermait ce jeudi soir avec deux rencontres au programme : Cagliari - Sassuolo, et Pise - Lazio. Dans un premier temps, les Neroverdi se sont imposés 2-1 grâce à des buts de Laurienté (54e) et Pinamonti (65e). Sebastien Esposito avait réduit l’écart en fin de rencontre (73e). Le promu Sassuolo grimpe à la 10e place, tandis que Cagliari reste 14e.

Classement général Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Naples Naples 21 9 +8 7 0 2 16 8
2 Logo Rome Rome 21 9 +6 7 0 2 10 4
3 Logo Inter Milan Inter Milan 18 9 +11 6 0 3 22 11
4 Logo Milan Milan 18 9 +7 5 3 1 14 7
5 Logo Côme Côme 16 9 +6 4 4 1 12 6
6 Logo Bologne Bologne 15 9 +6 4 3 2 13 7
7 Logo Juventus Juventus 15 9 +3 4 3 2 12 9
8 Logo Cremonese Cremonese 14 9 +1 3 5 1 11 10
9 Logo Atalanta Atalanta 13 9 +6 2 7 0 13 7
10 Logo Sassuolo Sassuolo 13 9 0 4 1 4 10 10
11 Logo Lazio Lazio 12 9 +4 3 3 3 11 7
12 Logo Udinese Udinese 12 9 -4 3 3 3 11 15
13 Logo Torino Torino 12 9 -6 3 3 3 8 14
14 Logo Cagliari Cagliari 9 9 -3 2 3 4 9 12
15 Logo Parme Parme 7 9 -5 1 4 4 4 9
16 Logo Lecce Lecce 6 9 -7 1 3 5 7 14
17 Logo Pise Pise 5 9 -7 0 5 4 5 12
18 Logo Hellas Hellas 5 9 -9 0 5 4 5 14
19 Logo Fiorentina Fiorentina 4 9 -8 0 4 5 7 15
20 Logo Genoa Genoa 3 9 -9 0 3 6 4 13
L’autre rencontre a été plus avare en buts (0-0). Personne n’a été en mesure de faire la différence entre Pise, également promu, et la Lazio, qui avait provoqué le renvoi d’Igor Tudor ces derniers jours en battant la Juventus. Un match nul qui ne fait pas les affaires des Biancocelesti, 11es de Serie A. Pise avance à tâtons et se retrouve 17e.

Pub. le - MAJ le
