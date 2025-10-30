Serie A : Sassuolo s’impose à Cagliari, la Lazio accrochée par Pise

La 9e journée de Serie A se refermait ce jeudi soir avec deux rencontres au programme : Cagliari - Sassuolo, et Pise - Lazio. Dans un premier temps, les Neroverdi se sont imposés 2-1 grâce à des buts de Laurienté (54e) et Pinamonti (65e). Sebastien Esposito avait réduit l’écart en fin de rencontre (73e). Le promu Sassuolo grimpe à la 10e place, tandis que Cagliari reste 14e.

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Naples 21 9 +8 7 0 2 16 8 2 Rome 21 9 +6 7 0 2 10 4 3 Inter Milan 18 9 +11 6 0 3 22 11 4 Milan 18 9 +7 5 3 1 14 7 5 Côme 16 9 +6 4 4 1 12 6 6 Bologne 15 9 +6 4 3 2 13 7 7 Juventus 15 9 +3 4 3 2 12 9 8 Cremonese 14 9 +1 3 5 1 11 10 9 Atalanta 13 9 +6 2 7 0 13 7 10 Sassuolo 13 9 0 4 1 4 10 10 11 Lazio 12 9 +4 3 3 3 11 7 12 Udinese 12 9 -4 3 3 3 11 15 13 Torino 12 9 -6 3 3 3 8 14 14 Cagliari 9 9 -3 2 3 4 9 12 15 Parme 7 9 -5 1 4 4 4 9 16 Lecce 6 9 -7 1 3 5 7 14 17 Pise 5 9 -7 0 5 4 5 12 18 Hellas 5 9 -9 0 5 4 5 14 19 Fiorentina 4 9 -8 0 4 5 7 15 20 Genoa 3 9 -9 0 3 6 4 13 Voir le classement complet

L’autre rencontre a été plus avare en buts (0-0). Personne n’a été en mesure de faire la différence entre Pise, également promu, et la Lazio, qui avait provoqué le renvoi d’Igor Tudor ces derniers jours en battant la Juventus. Un match nul qui ne fait pas les affaires des Biancocelesti, 11es de Serie A. Pise avance à tâtons et se retrouve 17e.