Serie A : Sassuolo s’impose à Cagliari, la Lazio accrochée par Pise
La 9e journée de Serie A se refermait ce jeudi soir avec deux rencontres au programme : Cagliari - Sassuolo, et Pise - Lazio. Dans un premier temps, les Neroverdi se sont imposés 2-1 grâce à des buts de Laurienté (54e) et Pinamonti (65e). Sebastien Esposito avait réduit l’écart en fin de rencontre (73e). Le promu Sassuolo grimpe à la 10e place, tandis que Cagliari reste 14e.
Classement général Serie A
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Naples
|21
|9
|+8
|7
|0
|2
|16
|8
|2
|Rome
|21
|9
|+6
|7
|0
|2
|10
|4
|3
|Inter Milan
|18
|9
|+11
|6
|0
|3
|22
|11
|4
|Milan
|18
|9
|+7
|5
|3
|1
|14
|7
|5
|Côme
|16
|9
|+6
|4
|4
|1
|12
|6
|6
|Bologne
|15
|9
|+6
|4
|3
|2
|13
|7
|7
|Juventus
|15
|9
|+3
|4
|3
|2
|12
|9
|8
|Cremonese
|14
|9
|+1
|3
|5
|1
|11
|10
|9
|Atalanta
|13
|9
|+6
|2
|7
|0
|13
|7
|10
|Sassuolo
|13
|9
|0
|4
|1
|4
|10
|10
|11
|Lazio
|12
|9
|+4
|3
|3
|3
|11
|7
|12
|Udinese
|12
|9
|-4
|3
|3
|3
|11
|15
|13
|Torino
|12
|9
|-6
|3
|3
|3
|8
|14
|14
|Cagliari
|9
|9
|-3
|2
|3
|4
|9
|12
|15
|Parme
|7
|9
|-5
|1
|4
|4
|4
|9
|16
|Lecce
|6
|9
|-7
|1
|3
|5
|7
|14
|17
|Pise
|5
|9
|-7
|0
|5
|4
|5
|12
|18
|Hellas
|5
|9
|-9
|0
|5
|4
|5
|14
|19
|Fiorentina
|4
|9
|-8
|0
|4
|5
|7
|15
|20
|Genoa
|3
|9
|-9
|0
|3
|6
|4
|13
L’autre rencontre a été plus avare en buts (0-0). Personne n’a été en mesure de faire la différence entre Pise, également promu, et la Lazio, qui avait provoqué le renvoi d’Igor Tudor ces derniers jours en battant la Juventus. Un match nul qui ne fait pas les affaires des Biancocelesti, 11es de Serie A. Pise avance à tâtons et se retrouve 17e.
