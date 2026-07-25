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Amical : le RC Lens bute sur Charleroi malgré un but de Thorgan Hazard

Par Allan Brevi
1 min.
Florian Thauvin @Maxppp
Lens Charleroi

Le RC Lens disputait ce samedi son deuxième match de préparation de l’été, face aux Belges de Charleroi, au stade François-Blin d’Avion, une semaine après une large victoire amicale contre Boulogne-sur-Mer (4-1). L’occasion pour Dino Toppmöller, tout juste arrivé sur le banc artésien, de peaufiner ses automatismes avant un début de saison particulièrement relevé : le Trophée des champions face au PSG, programmé le 16 août à Bollaert. Pour cette rencontre, marquée par le retour du public sang et or, le technicien allemand avait notamment aligné Gorgelin dans les buts, Sotoca en capitaine, ainsi que Thauvin, Skoras, Edouard et Sima en attaque.

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Mais sur le terrain, les Lensois n’ont jamais réussi à se détacher de leur adversaire du jour. Ouverture du score pour Charleroi grâce à Guiagon sur penalty, le score a été rapidement égalisé par une tête de Sima sur un corner de Thauvin. En seconde période, Lens a cru faire la différence grâce à un penalty transformé de Thorgan Hazard, avant que Romsaas ne remette les deux équipes à égalité d’un tir croisé. Au final, les hommes de Toppmöller n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul, 2-2, dans cette opposition disputée face aux Belges.

Pub. le - MAJ le
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