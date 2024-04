FC Barcelone : Xavi a frappé un gros coup

Qui de Luis Enrique ou Xavi représente le mieux l’ADN et le style Barça ? C’est le débat qui a précédé le choc entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Le coach parisien s’était même exprimé à ce sujet, s’emparant du drapeau de représentant du style barcelonais. « La possession du ballon, les buts, la pression, les titres, les trophées. Je représente le mieux le Barça, même si d’autres pensent différemment », avait lancé l’ancien sélectionneur espagnol, alors que son homologue avait plutôt tenu à calmer le jeu. Les deux hommes se sont d’ailleurs chaleureusement salués avant le coup d’envoi de la partie.

Et sur le terrain, avantage Xavi. Certes, on ne peut pas dire que le FC Barcelone se soit promené sur la pelouse du Parc des Princes, mais les Catalans ont gagné et ont globalement donné l’impression d’être une équipe plus travaillée et mieux rodée, là où le PSG a surtout fait mal grâce à ses individualités. Puis, les changements opérés par Xavi ont été plus que payants, puisque Pedri a délivré un amour de passe décisive pour Raphinha tout juste après son entrée en jeu, alors qu’Andreas Christensen, aussi lancé en cours de deuxième période, a inscrit le but de la victoire.

Le grand gagnant du match

C’est d’ailleurs la première grosse victoire européenne pour l’entraîneur catalan, alors que la presse catalane et les fans étaient plutôt pessimistes, et voyaient le PSG bien au-dessus. Un temps assez critiqué par l’opinion publique barcelonaise, Xavi a frappé un grand coup et a légitimé la volonté de sa direction de le conserver pour au moins une saison de plus. « Qui a montré le plus d’ADN Barça à Paris ? Sans aucun doute Xavi et son Barça. Xavi a gagné la bataille du style », peut-on lire dans Sport. « Xavi sort renforcé de ce duel, dans lequel il a fait les bons choix dans son onze et sa préparation du match », peut-on aussi lire dans le journal. Il faut dire que l’ancien milieu de terrain a continué d’insister avec un Raphinha pas toujours convaincant, et ça a payé contre le PSG.

« Un match qui marque un tournant pour Xavi sur le banc du Barça », écrit la publication catalane dans un autre article. Est-ce la rencontre qui le fera entrer dans la cour des grands ? Il faudra évidemment se qualifier lors du match retour, ce qui est loin d’être tâche aisée malgré ce court avantage. Mais clairement, Xavi a montré qu’il a le potentiel pour s’asseoir à la table de Luis Enrique, et peut-être même des plus grands…