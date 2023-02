Mercato PSG : la déclaration forte de Xavi Simons sur son avenir

La suite après cette publicité

Arrivé libre l’été dernier au PSV Eindhoven en provenance du PSG, le milieu de terrain néerlandais Xavi Simons (19 ans) fait une première saison époustouflante en Eredivisie avec 10 buts et 5 passes décisives. Interrogé dans les colonnes de Marca sur sa situation au PSV, l’ancien Parisien s’est dit heureux actuellement, mais a avoué également qu’il ne savait pas ce qui pouvait arriver dans le futur. Pour rappel, le club de la capitale dispose d’une option de rachat prioritaire d’un montant de 4 M€. Un véritable coup dur pour le club d’Eindhoven qui veut déjà prolonger son contrat en supprimant cette clause de rachat.

Un détail important mentionné avec insistance par l’international néerlandais (1 sélection) dans l’interview qu’il a accordé au média espagnol. «Il y a une option de rachat (du PSG), mais c’est moi qui décide. Au final, j’ai le dernier mot.» Si Paris se positionne dans les prochains mois, c’est bien le joueur qui décidera sa prochaine destination. Reste que le crack hollandais n’a pas tiré un trait définitif sur Paris puisqu’il avait d’ailleurs indiqué à la presse locale ces derniers jours une forme de nostalgie au moment d’évoquer la capitale française. «La France me manque. La ville de Paris est incroyable, c’est vraiment une métropole. Elle me manque aussi un peu, car Eindhoven est beaucoup plus calme».

