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Bundesliga

Bayern Munich : une offre de 70 M€ arrive pour Luis Diaz

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Luis Díaz @Maxppp

Arrivé au Bayern Munich il y a un an, Luis Díaz a parfaitement su trouver sa place aux côtés de Michael Olise et Harry Kane. Le Colombien a marqué 25 buts et délivré 19 passes décisives en 50 apparitions toutes compétitions confondues. Très content de lui, le club allemand veut avancer main dans la main avec l’ancien de Liverpool.

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Pourtant, Al-Hilal tente de le débaucher. Le quotidien L’Équipe évoque un fort intérêt du club saoudien pour Luis Díaz. Al-Hilal compte même formuler une offre d’environ 70 M€ pour lui. Cela sera quoi qu’il arrive insuffisant puisque les pensionnaires de l’Allianz Arena ne sont pas vendeurs. En tout cas, pas à ce prix-là.

Pub. le - MAJ le
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