Real Madrid : revirement de situation total pour Marco Asensio

Marco Asensio arrive en fin de contrat avec le Real Madrid en juin prochain et l’avenir de l’attaquant espagnol avait fait grand bruit au sein de la presse espagnole, ces dernières semaines. Longtemps présenté comme un crack et promis au plus haut niveau, l’Espagnol de 27 ans n’a pas eu le début de carrière qu’on lui promettait et le Real Madrid restait flou pour son avenir.

«Si Asensio va rester ? Je ne sais pas, il peut rester, peut-être pas, ça n’a pas beaucoup d’importance pour moi, car ce n’est pas le moment d’en parler. Nous avons un défi très important cette saison. L’important, c’est qu’il y contribue, comme l’an dernier. Qu’il continue comme ça, et le club prendra la décision la plus appropriée», assurait d’ailleurs Carlo Ancelotti, en mars dernier.

Marco Asensio approché par la Premier League et la Serie A

Pressenti pour partir, son nom a été pendant un temps lié au FC Barcelone, mais ses dernières performances sont en train de tout changer. Selon les informations de The Athletic, le Real Madrid a transmis une proposition de contrat à son attaquant de 27 ans et les négociations seraient déjà en bonne voie. Ce serait Carlo Ancelotti qui aurait poussé pour conserver le joueur.

Auteur de huit buts et six passes décisives cette saison, l’Espagnol a convaincu son manager et négocierait actuellement pour la durée de ce nouveau contrat, qui devrait être de quatre ou cinq ans de plus. Plusieurs clubs de Premier League et d’Italie, comme l’AC Milan et la Juventus, s’étaient aussi intéressés à Marco Asensio, mais son intention est aujourd’hui de rester au Real Madrid afin d’enfin s’y imposer.