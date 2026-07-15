OM : Pierre-Emerick Aubameyang va rejoindre la Corogne !

Revenu à l’Olympique de Marseille l’été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang aura finalement assumé son rôle tout au long de la saison, notamment durant la longue absence d’Amine Gouiri. À 37 ans, l’international gabonais a encore été utile avec 14 buts et 10 passes décisives en 41 rencontres. Des performances intéressantes qui n’empêcheront pourtant pas son départ. Fragilisé financièrement, privé de Ligue des Champions et engagé dans une importante réduction de sa masse salariale, l’OM a choisi de lui ouvrir la porte malgré son importance dans le vestiaire.

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Un choix qui ne faisait pourtant pas l’unanimité en interne. Présent en conférence de presse ce mercredi, Bruno Genesio a reconnu qu’il aurait volontiers conservé l’ancien buteur d’Arsenal et du Borussia Dortmund. Le nouvel entraîneur olympien a toutefois rappelé qu’au-delà de l’aspect sportif, la réalité économique du club imposait certains sacrifices lors de ce mercato estival. Et Aubameyang était un profil qui était concerné.

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Direction la Liga pour Aubameyang

Courtisé ces dernières semaines par plusieurs clubs comme nous vous le révélions, notamment le Çorum FK en Turquie, mais également en Arabie saoudite, en Espagne et en Serie A, Aubameyang a finalement choisi de poursuivre sa carrière en Liga. Selon nos informations, l’attaquant gabonais va s’engager avec le Deportivo La Corogne, qui va lever sa clause de départ fixée à 1,5 million d’euros. Un choix qui témoigne de l’ambition retrouvée du club galicien.

Huit ans après sa relégation de Liga et après être même tombé jusqu’en quatrième division, le Deportivo La Corogne a signé un retour aussi spectaculaire qu’inattendu dans l’élite espagnole. Pour assurer leur maintien et apporter de l’expérience à un effectif qui devra être renouvelé, les dirigeants galiciens ont décidé de miser sur Pierre-Emerick Aubameyang. Un nouveau défi de prestige pour le Gabonais, qui s’apprête à retrouver la Liga après son passage réussi au FC Barcelone il y a quelques années maintenant.