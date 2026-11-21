Présent au SCO depuis ses 6 ans, l’ascension de Mael Gernigon force le respect. Constamment surclassé dans les catégories de jeunes depuis les U15, le défenseur a très vite tapé dans l’œil de la direction angevine. Conscient de détenir un talent brut entre ses mains, le SCO n’a pas hésité à bousculer son plan de carrière : un an et demi avant l’échéance de son bail aspirant, le club lui a offert son premier contrat professionnel à seulement 16 ans. Définitivement intégré au groupe pro lors de la reprise estivale en juillet, il a immédiatement prouvé qu’il avait largement le niveau pour exister dans l’exigeant quotidien de l’élite. Une intégration express facilitée par une personnalité rayonnante : toujours souriant et de bonne humeur, le jeune roc s’est fait adopter naturellement par le vestiaire, bluffé par sa grande maturité.

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Sur le rectangle vert, le natif de la région angevine impressionne par sa palette technique et athlétique. Défenseur central gauche de métier, il dispose d’une précieuse polyvalence qui lui permet d’évoluer avec la même aisance au poste de latéral gauche, rôle qu’il a d’ailleurs occupé avec brio lors du dernier Euro U17. Doté d’une puissance physique naturelle, il se distingue surtout par une excellente lecture du jeu, un grand sens de l’anticipation et une relance particulièrement soignée grâce à son bon pied gauche. Un profil hybride et moderne qui n’est pas passé inaperçu du côté de la FFF : le défenseur cumule d’ores et déjà une vingtaine de sélections dans les équipes de jeunes de l’Équipe de France.

Un talent déjà mature… et la tête sur les épaules

Malgré ce potentiel évident, s’imposer en Ligue 1 nécessite souvent un concours de circonstances. Barré par l’expérimenté Jordan Lefort, véritable modèle de régularité à son poste, le jeune espoir a su ronger son frein tout en continuant d’assidûment suivre ses cours en présentiel au lycée Chevrollier. La porte s’est finalement entrouverte suite à une expulsion du titulaire habituel. Lancé dans le grand bain lors d’une entrée en jeu face au Stade Brestois, il a ensuite connu la consécration en devenant le plus jeune joueur de l’histoire du club à débuter un match de première division, face à l’Olympique de Marseille. Et le destin pourrait bien s’accélérer pour la pépite : suite à une nouvelle suspension de Lefort, le numéro 34 du SCO a de très fortes chances de se retrouver à nouveau sous le feu des projecteurs ce week-end. Si le club angevin a un temps retenu son souffle après une petite alerte à l’entraînement cette semaine, le défenseur de 16 ans devrait bel et bien tenir sa place pour le match face au Paris FC, programmé dimanche sur la pelouse du stade Jean-Bouin. Une opportunité en or d’engranger encore un peu plus de précieux temps de jeu au plus haut niveau.

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Si sa progression est fulgurante, Mael Gernigon garde les pieds solidement ancrés sur terre grâce à un bon équilibre familial. Élevé par sa mère tout près d’Angers, il peut compter sur son entourage pour garder les pieds sur terre. Ses grands-parents jouent un rôle fondamental dans son quotidien, son grand-père n’hésitant pas à le véhiculer aux quatre coins de la région pour lui faciliter la vie. Ce cercle intime n’hésite d’ailleurs jamais à avaler les kilomètres, de l’Italie à la Slovénie en passant par Capbreton, pour le soutenir lors de ses joutes internationales. Une stabilité précieuse qui dicte logiquement son plan de carrière : malgré des sollicitations extérieures déjà bien présentes, le joyau angevin n’a aucune intention de brûler les étapes. Sa priorité absolue reste de jouer de manière régulière sous les couleurs du SCO avant d’envisager, plus tard, la suite de son évolution.