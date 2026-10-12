Real Madrid : l’ancien coiffeur de Benzema et Vinicius Jr cartonne en Ligue 3

Actuel attaquant du FC Versailles, Amir Etien réalise un début de saison solide avec le club francilien. Avec 4 buts en 8 matches de Ligue 3, il est nommé pour le titre de meilleur joueur du mois du championnat. Une distinction pour laquelle il a pu compter sur le soutien de Karim Benzema et Vinicius Junior sur les réseaux sociaux. Un geste loin d’être anodin puisque le joueur franco-ivoirien a été le coiffeur des deux stars.

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«L’école, ce n’était pas pour moi. Durant les deux années où j’étais blessé au dos, il fallait bien que je trouve quelque chose à faire. J’ai appris à couper les cheveux pendant le Covid. Il faut savoir que le grand frère de Camavinga est un très bon coiffeur et il m’a pris sous son aile en arrivant à Madrid. J’ai coiffé avec lui dans différents salons de coiffure. Il a commencé à couper les cheveux de Vinicius, puis d’autres joueurs du Real Madrid dont Karim Benzema. Par la même occasion, j’ai eu la chance de couper Karim Benzema et je me suis lié d’amitié avec lui» a-t-il confié à Ligue 1+.