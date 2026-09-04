Ligue 2
Yassine Benhattab quitte le FC Nantes pour Montpellier
1 min.
@Maxppp
Yassine Benhattab part du côté de Montpellier. L’ailier de 23 ans ne pouvait guère espérer de temps de jeu au FC Nantes, qui avait bien tenté de le lancer en Ligue 1 la saison passée. Il avait finalement été prêté au Stade de Reims en Ligue 2 les six derniers mois.
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🚨✍️ #MercatoMHSC— MHSC (@MontpellierHSC) September 4, 2026
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Révélé lors de son prêt à Aubagne en National (désormais Ligue 3) il y a deux ans, le milieu offensif espère se relancer au MHSC où il a signé jusqu’en 2029. Les hommes de Zoumana Camara effectuent un bon début de saison (3e avec deux victoires et deux nuls). Ils font partie des prétendants à la montée.
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