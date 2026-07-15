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Coupe du Monde 2026 : le tweet polémique de Chelsea sur Enzo Fernandez

Par Maxime Barbaud
1 min.
Enzo Fernandez après son but contre l'Angleterre @Maxppp

L’Argentine de Leo Messi ne meurt jamais. Menée au score par l’Angleterre dans cette demi-finale jusqu’à la 85e minute, l’Albiceleste est parvenue à égaliser par une frappe d’Enzo Fernandez, avant de prendre un avantage définitif dans le temps additionnel grâce à Lautaro Martinez (2-1).

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Sur le but de l’égalisation, le milieu de terrain a célébré devant les supporters anglais, mains sur les oreilles pour chambrer. Chelsea, son club, s’est empressé de partager la photo de cette célébration sur ses réseaux sociaux et fêter ce but. Les commentaires sous le tweet ne manquent pas de critiquer le choix du club anglais…

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