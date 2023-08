Stade Rennais : Nemanja Matic botte en touche pour le PSG

Nouvelle recrue du Stade Rennais, Nemanja Matic arrive avec le costume de star au sein du club breton, pas vraiment habitué à recruter ce genre de joueur. D’ailleurs, le Serbe de 35 ans a été contacté au dernier moment par le PSG, comme nous vous l’expliquions. Ce dernier n’a pas souhaité confirmer lors de sa conférence de presse de présentation.

«Je vais me répéter, je suis heureux d’être ici. Quand on évolue dans de grands clubs, on a toujours des contacts, mais je ne vais pas dire si c’est vrai ou faux, je suis bien ici», assure la nouvelle recrue. Pour rappel, l’ancien de Chelsea et Manchester United débarque en provenance de la Roma et a signé pour 2 ans.