Le mercato hivernal de l’Atlético de Madrid tourne au fiasco

«Qu’une signature se concrétise ou non, on ne sait jamais. Mais nous savons parfaitement, avec le Mister, ce dont nous avons besoin, ce que nous voulons et le profil que nous recherchons. Nous travaillons là-dessus depuis longtemps afin de voir si un marché compliqué et peu favorable peut nous offrir l’opportunité de faire venir un ou deux joueurs de grande qualité». Voici ce que déclarait ces dernières heures Mateu Alemany, le directeur du football professionnel de l’Atlético de Madrid.

Une sortie médiatique résumant, à elle seule, les ambitions XXL des Colchoneros sur ce mercato hivernal. Déterminé à enflammer ce mois de janvier, qui plus est après les ventes de Gallagher et Raspadori qui ont rapportées près de 60 millions d’euros au club, l’Atlético enchaîne pourtant actuellement les déconvenues. Dernièrement, la presse espagnole affirmait, à ce titre, que l’actuel 4e de Liga avait un certain Kang-In Lee dans le viseur. Problème ? Le PSG n’est pas vendeur et Luis Enrique apprécie toujours autant le profil du sud-coréen.

Les Colchoneros enchaînent les refus

Refroidi dans ce dossier onéreux, l’Atlético a également subi la fermeté du club parisien pour un autre cadre. En effet, si les Colchoneros réfléchissent dans le même temps à leur futur attaquant - le club espagnol n’est pas sûr de sa ligne d’attaque pour la saison prochaine, puisqu’Antoine Griezmann, Alexander Sorloth voire Julian Alvarez sont pressentis pour s’en aller à l’été 2026 - la piste menant à Gonçalo Ramos s’avère, elle aussi, plus que compromise. Comme nous vous le révélions ces dernières semaines, le buteur portugais se sent bien à Paris et le PSG a également la ferme intention de poursuivre avec son numéro 9.

Si ces deux dossiers ne devraient donc pas aboutir, l’Atlético continue, malgré tout, de prospecter. Ce samedi, Sport affirme ainsi que le club madrilène s’est renseigné sur un certain Marc Casado par l’intermédiaire de son agent, Jorge Mendes. Sans plus de réussite… En effet, le média précise que le joueur et Barcelone ont fermé la porte à un possible départ, préférant reporter toute discussion à l’été prochain. Alors oui, l’option João Gomes (Wolves) est toujours d’actualité à un peu plus d’une semaine de la fin du mercato mais l’Atlético de Madrid vit, pour l’heure, une fenêtre hivernale plus que frustrante…