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Ligue 1

PSG - OL : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
PSG OL @Maxppp
PSG 0-2 Lyon

Ce dimanche, c’est la fin de la 30e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec un sacré choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais. À domicile, les Franciliens s’articulent dans un 4-3-3 avec Matvey Safonov dans les cages derrière Achraf Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho et Lucas Hernandez. Le milieu de terrain est assuré par Senny Mayulu, Vitinha et Lucas Beraldo. Devant, Gonçalo Ramos est soutenu par Désiré Doué et Bradley Barcola.

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De leur côté, les Gones s’organisent dans un 3-4-1-2 avec Dominik Greif qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Ruben Kluivert en défense tandis que les rôles de pistons sont occupés par Ainsely Maitland-Niles et Abner Vinicius. Orel Mangala et Tyler Morton composent l’entrejeu avec Khalis Merah un cran plus haut. En pointe, Endrick est accompagné par Afonso Moreira.

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Les compositions

Paris Saint-Germain

PSG

4-3-3
Officielle

Olympique Lyonnais :

Lyon

3-4-1-2
Officielle
Pub. le - MAJ le
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