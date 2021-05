Belgique : Roberto Martinez furieux contre Rüdiger après la blessure de De Bruyne

Sorti sur blessure après un contact rude face à Antonio Rüdiger samedi soir à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions, Kevin de Bruyne n’est pas certain de pouvoir participer à l’Euro cet été avec la Belgique. En conférence de presse, le sélectionneur Roberto Martinez n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer ce fait de match. Il semble en vouloir au défenseur allemand.

« Pour moi, Rüdiger a beaucoup, beaucoup de chance. Quand on regarde le replay, il n'y a aucun doute. Il part au duel contre Kevin avec son épaule. Pour moi, c'était une force excessive et une imprudence. Kevin n'est pas un joueur qui s'écroule sans raison. Vous pouvez voir la douleur et c'est un œil gonflé. Il a subi une commotion cérébrale et nous verrons s'il se rétablit à temps », a-t-il expliqué. Entre temps, Rüdiger s’est excusé à travers son compte Twitter. « Je suis vraiment désolé pour Kevin de Bruyne pour sa blessure. Bien sûr, ce n'était pas intentionnel de ma part - j'ai déjà été en contact avec Kevin personnellement et je lui souhaite vraiment un prompt rétablissement et j'espère que nous pourrons le revoir sur le terrain très bientôt. »

I'm really sorry for @DeBruyneKev's injury. Of course this was not intentional from me - I've already been in touch with Kevin personally and I really wish him a speedy recovery & hope we can see him back on the pitch very soon again ✊🏾⚽ #UCLFinal