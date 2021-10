FFF : Noël Le Graët favorable à un Mondial tous les 2 ans mais...

Jeudi après-midi, une réunion organisée par la FIFA et regroupant 211 fédérations nationales s’est tenue. Une réunion à laquelle a assisté Noël Le Graët, président de la FFF, et qui avait pour sujet le projet d’une Coupe du Monde tous les deux ans. Le patron du football français n’y est pas opposé, mais à certaines conditions, comme le rapporte L’Équipe. Premièrement, il y est favorable pour les filles, à condition « qu’elle se joue en hiver et pas en été en étant trop proche de celle des garçons », a-t-il déclaré.

La suite après cette publicité

Pour ce qui est des garçons, il n’est « pas contre, mais je ne donne pas non plus mon blanc-seing. Il y a une grosse réflexion de ma part. Il faut que je sache si ce projet enrichit ou appauvrit la Fédération française, dont je suis le président. » Pour lui, « ne pas regarder ce projet de près serait une erreur. » Certains pays qui ne font pas partis de l’Europe, notamment l’Afrique du Sud et le Maroc, se sont plaints que, du fait de la création de la Ligue des Nations, il est difficile pour eux d’organiser des rencontres face à des pays européens. C’est notamment pour cette raison que Noël Le Graët n’a « aucune opposition à une Coupe du Monde tous les deux ans, même si je demande à regarder cela de plus près. »