Real Madrid : l’étonnante possible raison des blessures de Kylian Mbappé, Rodrygo et compagnie

Une saison de plus, le Real Madrid doit faire face à une cascade de blessures. Hier, on apprenait ainsi que Rodrygo était absent pour tout le reste de la saison, la faute à une double blessure au genou, avec les ligaments croisés et une rupture du ménisque. Dans le même temps, Kylian Mbappé traîne lui aussi des soucis au genou depuis un moment déjà, alors que ces derniers mois, des joueurs comme Antonio Rüdiger, Eduardo Camavinga ou Arda Güler ont aussi eu des problèmes de gravité relative au niveau du genou. Sans même parler des longues blessures de joueurs comme Courtois ou Éder Militão.

La suite après cette publicité

La préparation physique au sein du club a souvent été pointée du doigt, mais force est de constater que les différents changements de staff ne changent pas grand chose. Le retour au pouvoir d’Antonio Pintus aux côtés d’Alvaro Arbeloa, bien mis en avant par le Real Madrid il y a quelques semaines, n’a pas permis de mettre fin à cette épidémie, et tout indique que le problème pourrait se trouver ailleurs…

La suite après cette publicité

Les pelouses mises en cause

Effectivement, les causes de toutes ces blessures pourraient être… les pelouses du Santiago Bernabéu et du centre d’entraînement de Valdebebas. El Mundo explique qu’en interne, à Madrid, on a constaté que toutes les blessures au genou survenues récemment - graves ou non - se sont produites lors de matchs à la maison ou lors de sessions d’entraînement. Et ce n’est sûrement pas un hasard. Il y aurait donc un problème de qualité avec les infrastructures du Real Madrid, qui favoriserait ce type de blessures.

Defensa Central confirme que la direction prend tout ça très au sérieux et qu’elle enquêtera pour confirmer s’il y a bel et bien un lien de cause à effet. Une pelouse non-adaptée ou de mauvaise qualité peut avoir une grosse influence sur les appuis des joueurs et donc être un facteur aggravant pour les blessures. Des informations qui ne sont pas si surprenantes que ça puisqu’il y a environ un an, certains médias espagnols expliquaient que les joueurs du Real Madrid se plaignaient de la qualité de la pelouse, à Valdebebas comme au Bernabéu. Affaire à suivre…