PSG : Antero Henrique impliqué dans la piste Vitinha

En attendant d'annoncer le futur entraîneur pour la saison prochaine, le PSG se penche déjà sur le mercato et sur les probables pistes pour renforcer son effectif. Outre les pistes Scamacca ou encore Skriniar, la direction parisienne se penche sur le profil de Vitinha comme annoncé par A Bola ce vendredi matin. Selon nos informations, Antero Henrique et Nasser Al-Khelaïfi sont à Paris actuellement et réfléchissent à faire une offre officielle à Porto pour s'attacher les services du joueur.

Pour le moment donc, aucune proposition n'a été formulée. Le FC Porto veut conserver le milieu de 22 ans sauf si un club propose le montant de sa clause soit 40 millions d'euros. L'heure est donc à la réflexion pour le PSG, surtout sur le montant de la future offre. Mais ce dossier est piloté par Antero Henrique lui-même. Les prochaines heures seront décisives dans ce dossier.