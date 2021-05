Juventus : les courtisans se multiplient pour le vétéran Gianluigi Buffon

La suite après cette publicité

La fin d'une très belle aventure. En fin de contrat en juin à la Juventus, Gianluigi Buffon s'apprête à quitter la Vieille Dame, comme il l'a déclaré il y a peu : « mon avenir est clair. Cette belle et très longue expérience avec la Juve prendra fin définitivement cette saison. Soit j'arrête de jouer, soit je trouve une situation qui m'incite à jouer ou à vivre une expérience de vie différente et je la prendrai en considération. Je pense que j'ai tout donné pour la Juve. J'ai tout reçu. Nous avons atteint la fin d'un cycle. »

Récent vainqueur de la Coupe d'Italie avec les Bianconeri, le portier aujourd'hui âgé de 43 ans ne semble en tout cas pas encore prêt à raccrocher les crampons, et les destinations sont de plus en plus nombreuses pour cet été. Récemment, nous vous annoncions en exclusivité que le FC Barcelone avait pris contact avec Gigi Buffon. Du côté de l'Italie, José Mourinho va bientôt débarquer sur le banc de l'AS Roma et les médias locaux avançaient que le «Special One» souhaitait le faire venir dans la capitale. Mais il y a d'autres courtisans.

Une aventure en Serie B ?

Ce vendredi, La Gazzetta dello Sport consacre un article à Giorgio Chiellini et Gianluigi Buffon, et le second nommé semble avoir une offre de l'AC Monza, le club où évolue notamment Mario Balotelli sur la table. Le quotidien aux pages roses explique que les Brianzoli viennent de rater la montée en Serie A mais que jouer en Serie B ne sera pas un problème pour le gardien italien, qui y a déjà joué avec la Juve. Mais s'il souhaite rester au haut niveau, le champion du Monde 2006 pourra aussi le faire à l'étranger.

Car de son côté, Tuttosport donne les noms de quatre clubs dans ses pages internes : Parme (Italie), Galatasaray (Turquie), Olympiakos (Grèce) et enfin Porto (Portugal). Dans quelques jours, après la fin du championnat d'Italie, Gianluigi Buffon pourra donc tranquillement se pencher sur son avenir et certainement sa dernière aventure crampons aux pieds. Histoire de bien finir une carrière déjà réussie.