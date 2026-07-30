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Deux clubs anglais et un club de Serie A sur l’ex-Rémois Amadou Koné

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
1 min.
Amadou Koné @Maxppp

Parti de Reims il y a un an pour rejoindre NEOM en Arabie saoudite, Amadou Koné n’a pas disparu pour autant des radars européens. Auteur d’une première belle saison sous les couleurs du club saoudien (33 matchs, 2 buts, 1 passe décisive), le milieu de terrain de 21 ans est aujourd’hui dans le viseur de plusieurs formations, notamment en Angleterre.

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Selon nos informations, West Ham, fraîchement relégué en Championship, suit avec attention la situation de l’international espoir ivoirien (1 sélection). Les Hammers viseront sans doute la montée en Premier League cette saison. Un autre club anglais est aussi intéressé par le profil du natif de Bamako (Mali) : Leeds United, 14e de Premier League la saison passée. En Italie, l’Atalanta Bergame apprécie également le profil du joueur.

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