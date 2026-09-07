Le Ballon d’Or, Vinicius Jr, le PSG, la Ligue des Champions : Kylian Mbappé vide son sac

Ce lundi, Kylian Mbappé a été choisi par le service de communication du Real Madrid afin de se présenter face aux médias aux côtés de José Mourinho à la veille du choc de Ligue des Champions face à l’Inter. Une annonce qui a forcément fait grand bruit en Espagne où chaque prise de parole du capitaine de l’équipe de France est très attendue et décortiquée. C’était encore le cas aujourd’hui. D’autant que la presse ibérique avait de nombreuses questions à lui poser, que ce soit sur ses premiers pas sous la direction du Special One, ses objectifs, les critiques dont il peut faire l’objet ou encore sur la course au Ballon d’Or 2026. Le footballeur âgé de 27 ans a répondu avec son style habituel.

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Mbappé évoque son entente avec Vini Jr

Il a commencé par évoquer le retour de l’UEFA Champions League, qu’il rêve de remporter. «Nous sommes très heureux de retrouver la Ligue des Champions. Nous abordons toujours cette compétition avec motivation et enthousiasme. Nous sommes en pleine forme. Nous allons disputer un match très exigeant, mais c’est la Ligue des Champions et c’est un plaisir.» Ensuite, les journalistes sont entrés dans le vif du sujet. L’un d’entre eux l’a questionné sur son incompatibilité avec Vinicius Jr. «Ce n’est qu’une opinion parmi des millions d’autres sur le Real Madrid, le plus grand club du monde. Je ne peux pas contrôler tout ce qui se dit. Nous partageons tous le même objectif : gagner des titres. Et nous ne pouvons pas contrôler l’opinion des gens. Nous écoutons, nous essayons de nous améliorer et nous allons de l’avant.»

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Concernant le Brésilien, il a été cuisiné sur le fait qu’ils doivent tous les deux faire plus d’efforts défensifs. «Juste Vinicius et moi ? Bien sûr, nous devons progresser. C’est tout à fait normal. Je peux dire que je marque plus de buts que les joueurs du PSG, et ils devraient en marquer davantage. Mais je dois être lucide et admettre que je dois m’améliorer, même si je fais des choses que les autres (les joueurs du PSG) ne font pas. C’est un débat sans fin. Nous devons tous progresser dans ce domaine. Et avec le ballon aussi.» Après deux années décevantes collectivement, le Real Madrid espère repartir de l’avant dans le jeu tout en remportant des trophées. KM10 est persuadé que le meilleur reste à venir.

Le Français n’esquive aucune question

«Je ne pense qu’aux matches à venir. Mon expérience me dit que le chemin est encore long et que chaque jour… eh bien, il faut réfléchir à comment aider l’équipe. C’est tout pour le moment.» Mais une bonne année à Madrid l’aidera dans sa conquête d’un Ballon d’Or dans le futur. «Quand on joue pour le Real Madrid, le meilleur club du monde, on est forcément associé à ces récompenses. Quand les gens me croisent dans la rue, ils en parlent. C’est une distinction très valorisante pour tout joueur. J’ai marqué l’histoire cet été dans la plus prestigieuse des compétitions. Mais le chemin est encore long. Et chacun est libre de penser qui est le meilleur joueur du monde (…) C’est très personnel. Chacun a son opinion. Certains diront oui, d’autres non. C’est un débat… et tout le monde n’est pas obligé de penser comme moi. Cette année pourrait être propice au Ballon d’Or, mais il est décerné par les journalistes, et ce sont eux qui décideront.»

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Si le Français empile les buts, il pourra y prétendre. Mais Mourinho a avoué qu’il préférerait un Mbappé qui marque 40 buts et qui gagne des titres qu’un KM10 qui en met 60 mais qui ne gagne pas de trophée. Le joueur est plutôt d’accord. «J’achète moi aussi. Même avec 30 buts. Je ne vais pas dire que c’est un débat pour ceux qui ne jouent pas au foot, mais c’est absurde. Si je marque 40 buts et qu’on se bat pour le championnat, la Ligue des Champions, la Coupe d’Espagne… devrais-je arrêter de marquer parce que si j’en marque trop… est-ce qu’on ne gagnera pas ? Bien sûr que je veux gagner des titres, mais ce n’est pas une question de choix. Il faut faire les deux : marquer des buts et gagner des trophées.» Mbappé a ensuite enchaîné sur son leadership et son rôle.

Son rôle à Madrid

«J’évolue dans deux contextes différents : l’équipe nationale et le Real Madrid. Bien sûr, dans les deux cas, je dois progresser, mais en sélection, je suis capitaine, contrairement au Real Madrid. Je souhaite néanmoins m’améliorer en tant que joueur. Et pas seulement pour la France ou le Real Madrid, mais aussi parce que je veux mieux appréhender le jeu à chaque instant. J’ai eu de nombreux entraîneurs différents, ce qui m’a beaucoup aidé à comprendre comment s’adapter à chaque situation. Car je dis toujours qu’un match est un jeu complexe. Cette approche globale, cette gestion, permet d’acquérir un maximum d’informations.» Pour cela, il compte sur José Mourinho, dont on dit qu’il est revenu pour apporter son expérience mais aussi sa rigueur dans un vestiaire au bord du chaos.

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«Il est très difficile de répondre à une question qui commence par « on dit ». « On dit » de qui ? C’est un homme qui sait gagner, inspirer son entourage et motiver tout le club, son équipe. Et gagner des matches (…) Je pense qu’il y a toujours eu une bonne ambiance, et bien sûr, il faut améliorer certaines choses, comme marquer plus de buts. Mais on s’en sort bien, on est détendus.» Mbappé est prêt pour une nouvelle saison où on l’attendra plus que jamais notamment pour remporter la C1. Ce que le PSG a fait sans lui depuis deux ans. Interrogé sur le sujet, KM10 ne trouve pas cela injuste. «Je pense que ce n’est qu’une analyse de plus. Au final, parler de moi, ça marche bien, et je l’admets. Ça me va. Mais ce n’est qu’une analyse de plus. » L’attaquant préfère se concentrer sur le moment présent et l’Inter.