Schalke 04 : plusieurs clubs français sur Amine Harit

Les clubs de Ligue 1 pourraient bien profiter de la descente de Schalke 04 en 2. Bundesliga. Le club de Gelsenkirchen jouera la saison prochaine dans l’antichambre de la Bundesliga et va donc devoir se séparer de plusieurs éléments de son effectif, et Amine Harit devrait être dans ce cas de figure. Le milieu de terrain offensif marocain de 23 ans, formé au FC Nantes, plairait à plusieurs clubs français d’après le média allemand Sport 1.

La suite après cette publicité

Si les noms n’ont pas encore filtré, on peut d’ores et déjà penser, au regard de la qualité et du potentiel du joueur, que ce sont des clubs de Ligue 1 et que ces derniers pourraient offrir un nouveau challenge au Lion de l’Atlas (11 sélections). Reste désormais à savoir qui va se positionner et pourquoi pas sauter sur l’occasion, alors qu'Amine Harit est encore sous contrat avec Schalke jusqu'en 2024.