Manchester United-Liverpool : un derby d'Angleterre déjà sous haute tension

Il faut souvent se méfier d'une bête blessée. Voilà ce qu'il faut garder dans un coin de la tête, alors que la crise couve chez deux mastodontes du football anglais. Lundi soir (21h), Manchester United reçoit Liverpool à Old Trafford pour le compte de la 3ème journée de Premier League. Cette affiche de prestige a certes perdu de sa superbe depuis quelques années, notamment depuis le départ de Sir Alex Ferguson coïncidant avec le déclin des Red Devils outre-Manche. Mais ce derby d'Angleterre n'en reste pas moins un choc extrêmement attendu au Royaume de Sa Majesté, opposant les deux écuries ayant le plus triomphé sur la scène nationale (20 titres pour MU, 19 pour Liverpool).

Ce premier affrontement de la saison 2022-2023, qui arrive très tôt dans le calendrier, aura d'ailleurs une saveur bien particulière, Man United et Liverpool pointant respectivement à la 20ème et 12ème place du classement. La faute à un début de saison raté de chaque côté, avec, toutefois, une tendance beaucoup plus alarmiste du côté des Red Devils. Ces derniers ont d'abord chuté à la surprise générale sur leur pelouse contre Brighton (1-2), avant de totalement s'effondrer à Brentford (0-4) le week-end suivant. De leur côté, les Reds ont été bousculés à Fulham (2-2) avant de peiner contre Crystal Palace à Anfield (1-1).

Liverpool loin d'être impérial

Vice-champions d'Angleterre et d'Europe en titre, les hommes de Jürgen Klopp ont tourné la page Sadio Mané (transféré au Bayern Munich) cet été. Le Sénégalais a été remplacé par Darwin Núñez, recruté pour 75 M€ à Benfica. Autrement, aucun changement majeur n'est à signaler du côté d'Anfield Road. Et pourtant, le visage conquérant qu'affichait Liverpool ces derniers mois en championnat peine à revenir sur le pré. À Craven Cottage, les Reds ont été mangés dans l'impact et dans l'envie face au promu londonien. Ils s'en sont extrêmement bien sortis, notamment grâce à leur recrue uruguayenne. Beaucoup plus dominant dans le jeu contre les Eagles, le LFC (auteur de son pire début de saison depuis 10 ans) a pêché dans la zone décisive, faisant preuve d'un manque de créativité et d'inspiration flagrant.

Le tout face à un bloc bas ayant mis à mal des Reds parfois naïfs en contre. Núñez, qui a complètement craqué dans son duel avec Joachim Andersen, devra attendre pour connaître son premier derby d'Angleterre. Conscient que ce match ne sera pas une partie de plaisir, Klopp a expliqué qu'il aurait préféré retrouver un MU plus en forme. « Nous connaissons l’enjeu de ce match et nous serons prêts à 1000%. Cela aide simplement United à être encore plus motivé, si cela est possible dans les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Je préférerais les jouer après une victoire 5-0, définitivement. C'est comme ça, mais ce n'est pas le pays des rêves et nous devons le prendre tel quel. Le monde entier va regarder [le derby], voyons comment ces poids lourds gèrent la situation. »

Un United plus qu'inquiétant

Après l'arrivée d'Erik ten Hag à la place de Ralf Rangnick sur le banc de Manchester United, nombreux étaient les fans mancuniens à s'enthousiasmer. La préparation estivale intéressante des partenaires d'Anthony Martial avait aussi de quoi les rassurer. Mais ils ont rapidement déchanté quand le moment fatidique est arrivé, à savoir la Premier League. Que ce soit contre les Seagulls ou sur la pelouse de Brentford, les Red Devils ont été beaucoup trop fébriles pour espérer une meilleure entame de championnat cette année. Inquiétant dans le jeu et incapable de trouver des solutions offensives, MU s'est surtout sabordé face aux Bees.

Les principes de jeu du manager néerlandais se sont retournés contre lui et son équipe, friable mentalement et dont la capacité à rebondir a cruellement manqué face à deux adversaires pourtant loin d'être imprenables. Le feuilleton Cristiano Ronaldo serait-il en train de jouer un vilain tour à Man United ? Ou cette entame catastrophique n'est que le fruit de l'adaptation au nouveau cycle incarné par Erik ten Hag ? L'ancien coach de l'Ajax, présent en conférence de presse vendredi, a en tout cas pointé du doigt l'état d'esprit de ses joueurs.

« Je n'étais définitivement pas content. Les choses de base doivent être bonnes et cela doit commencer par la bonne attitude. Vous avez besoin d'un esprit combatif sur le terrain et je ne l'ai pas vu dès la première minute. Les joueurs n'ont pas bien joué, beaucoup de choses se sont mal passées. Vous n'avez pas à parler de quoi que ce soit d'autre quand l'attitude n'est pas bonne », a ainsi lâché Ten Hag, avant d'évoquer l'importance de triompher face à Liverpool. « Je connais la rivalité. Nous sommes les rivaux. Nous devons gagner chaque match, mais surtout ce match. Cela commence par nous-même : agir en équipe, suivre les résultats et les principes et on gagnera en confiance. »

Maguire out, un Salah record ?

Reste à savoir si le message sera entendu et compris des Mancuniens. Ten Hag ne compte lui pas rester les bras croisés. En attendant Casemiro, pour renforcer un milieu de terrain trop tendre, le Batave pourrait décider de se passer de son capitaine, Harry Maguire, et de réintégrer Raphaël Varane à sa charnière centrale aux côtés de la recrue Lisandro Martinez. En face, Liverpool aura plus faim que jamais, avec l'envie d'enfin lancer sa saison. D'autant plus que dans les rangs des Reds, un certain Mohamed Salah aura l'occasion de devenir le meilleur buteur de cette affiche de prestige, devant Steven Gerrard et Wayne Rooney. Après un festival offensif de Liverpool l'an dernier (0-5, triplé de Salah), Old Trafford pourrait bien être encore le théâtre d'une rencontre mémorable. Surtout quand deux bêtes blessées sont aux prises.