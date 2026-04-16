CdM 2026 : le prix affolant des billets de train pour assister aux matchs des Bleus

La Coupe du monde 2026 n’a pas encore débuté, mais elle perd déjà de son charme pour certains supporters. En effet, le prix des billets pour assister aux matchs et notamment ceux de la finale, avait été critiqué il y a plusieurs semaines. La raison ? Une augmentation excessive, qui laissait de nombreux fans désespérés à l’idée de ne pas pouvoir se rendre aux rencontres. Et désormais, c’est au tour des billets de train d’augmenter. Comme le rapporte The Athletic, pour voir jouer les Bleus de Didier Deschamps contre le Sénégal (le 16 juin prochain au MetLife Stadium), il faudra sortir le carnet de chèques.

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Normalement, le billet coûte une dizaine de dollars pour un aller-retour entre Pennsylvania Station à New York et le stade. Durant la Coupe du monde, ce trajet pourrait voir son prix multiplié… dépassant la centaine de dollars. La compagnie NJ Transit serait d’ailleurs claire sur le sujet : une tarification unique devrait être mise en place. Le bus reste une solution, mais là encore, le coût semble très élevé. Pour se rendre au Gillette Stadium, à Boston, où les Bleus défieront la Norvège, le prix des billets serait tout autant exorbitant. Décidément, les couacs sont nombreux à deux mois du lancement de la compétition…