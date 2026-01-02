Menu Rechercher
OM : Roberto De Zerbi dévoile la meilleure position de Facundo Medina

Par Maxime Barbaud
1 min.
Medina avec l'OM @Maxppp
Marseille Nantes
Facundo Medina a effectué son retour sur les terrains lors du 32e de finale de Coupe de France remporté contre Bourg-en-Bresse (6-0) à la fin du mois de décembre. Il postule à une place dans le onze de départ contre Nantes ce week-end. Roberto De Zerbi semble ravi de le retrouver après trois mois d’absence. Reste à lui trouver la bonne place, lui qui peut évoluer en charnière ou sur le côté gauche de la défense.

«Sa position dépend. C’est en phase défensive que sa position change : latéral ou défenseur central. Peut-être qu’on changera notre système plus tard et qu’on passera à deux défenseurs centraux, commente l’entraineur italien en conférence de presse. Medina, je préfère le voir sur le terrain. La position ou le poste, on verra. On en a besoin. Sa folie, c’est quelque chose qui nous plaît.»

Pub. le - MAJ le
