Coupe du Monde 2026 : l’Iran et la Nouvelle Zélande se quittent après un match nul totalement fou !

Plus qu’un match. Dans la nuit, l’Iran a fait son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2026. Le tout dans un contexte géopolitique très particulier en raison du conflit au Moyen Orient. Quelques heures avant la rencontre, une bonne nouvelle était pourtant arrivée avec un accord de cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l’Iran. Malgré tout, la Team Melli n’abordait pas ce tournoi l’esprit totalement tranquille. Mehdi Taremi avait expliqué en conférence de presse d’avant-match que la fête était quelque peu gâchée pour ses coéquipiers et lui.

La suite après cette publicité

D’autant que les Iraniens ont subi des pressions venues aussi bien du pays, que des Etats-Unis ou de la diaspora. En effet, des manifestations contestataires contre le régime en place en Iran ont été organisées avant le match aux abords du stade de Los Angeles, où vit une communauté iranienne très importante. Malgré cela, ils ont entamé ce tournoi avec l’envie de bien faire face à la Nouvelle Zélande, bien décidée elle aussi à donner le maximum. Et on peut dire que le spectacle a été au rendez-vous. Les deux formations n’ont pas eu de round d’observation et se sont lancées à fond.

Le meilleur match du Mondial selon la presse

Dès la 7e minute de jeu, Chris Wood a été à l’origine d’une belle action collective conclut parfaitement par Elijah Just dans la zone de vérité (0-1). Malgré plusieurs occasions des Kiwis, notamment avec Wood (12e), Singh (19e) et Liberato Cacace (29e), l’Iran n’a pas lâché le morceau. Sous l’impulsion de Taremi, qui a trouvé le poteau à la 23e, la Team Melli a égalisé grâce à Ramin Rezaeian (1-1, 33e). Après un but refusé pour Ali Nemati (45e+5), la Nouvelle Zélande a repris l’avantage en seconde période grâce à Just (1-2, 54e). Mais l’Iran a de nouveau répondu.

La suite après cette publicité

Mohammad Mohebi a trouvé le chemin des filets à la 64e minute d’un coup de casque gagnant (2-2). Les deux sélections ont tout tenté jusqu’au bout pour l’emporter. La Team Melli a d’ailleurs été proche de marquer un dernier but dans les arrêts de jeu. Mais la tentative a été repoussée sur la ligne par la défense des Kiwis. L’Iran et la Nouvelle Zélande se sont ainsi quittés sur un match nul (2-2) spectaculaire. Les médias du monde entier qualifient cette rencontre de meilleur match du Mondial jusqu’à présent. Peu de personnes auraient misé là-dessus. Les deux pays ont donc tous les deux 1 point dans le groupe G, tout comme la Belgique et l’Egypte.