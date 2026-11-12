Angleterre : Jobe Bellingham ému à l’idée de jouer avec son grand frère

Jobe Bellingham pourrait bientôt vivre un moment émouvant avec son grand frère Jude sous le maillot de l’Angleterre. Convoqué pour la première fois en équipe nationale A par Thomas Tuchel, le milieu de terrain du Borussia Dortmund n’a pas caché son émotion à l’idée de partager le terrain avec la star du Real Madrid. Une perspective qui représente bien davantage qu’une simple étape sportive pour le joueur de 21 ans. « Avec Jude qui est également présent, c’est un sentiment extraordinaire pour toute la famille. C’est vraiment spécial. Être appelé en équipe d’Angleterre est déjà un rêve en soi, mais avoir la possibilité de représenter son pays avec son frère, c’est très difficile à décrire avec des mots », a-t-il confié pour la Fédération anglaise. Le jeune international a imaginé la réaction de ses proches si les deux frères venaient à évoluer ensemble. « Je n’ai pas les mots. Je pense que seules les émotions pourraient décrire ce moment. Et j’espère que, si cela arrive, vous verrez beaucoup d’émotion, notamment dans ma famille », a-t-il ajouté. Les deux joueurs pourraient entrer dans l’histoire du football anglais à l’occasion des prochaines rencontres de Ligue des nations contre la Croatie et l’Espagne. En cas d’apparition commune, ils deviendraient la 22e fratrie à représenter les Three Lions, une perspective que Jude Bellingham a lui-même présentée comme l’un des moments qui pourraient marquer sa carrière.

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Cette première convocation est venue récompenser la progression de Jobe Bellingham, passé par Birmingham City puis Sunderland avant de rejoindre le Borussia Dortmund à l’été 2025. Avec les Black Cats, le milieu anglais avait participé à la remontée du club en Premier League, inscrivant 11 buts et délivrant quatre passes décisives en 90 rencontres toutes compétitions confondues. Ses performances en Allemagne et avec les Espoirs anglais ont ensuite convaincu Thomas Tuchel de lui offrir sa chance. Le sélectionneur aurait d’ailleurs été encouragé par Jude Bellingham à observer de plus près son jeune frère. « Jeudi dernier, je rentrais de l’entraînement en voiture quand j’ai vu apparaître un message : “Salut Jobe, c’est Thomas Tuchel.” J’étais tellement heureux et excité ! Quand nous avons parlé un peu plus tard, c’était assez irréel », a raconté le joueur du Borussia Dortmund. Alors qu’il pensait initialement rejoindre les moins de 21 ans, Jobe a été surpris par cet appel. « Je ne savais pas vraiment comment réagir, mais je n’arrivais pas à m’arrêter de sourire. Je suis très fier », a-t-il poursuivi. Reste désormais à savoir si Thomas Tuchel lui offrira ses premières minutes avec les Three Lions lors de cette trêve internationale, et surtout s’il aura l’occasion de les partager avec son frère.