Coupe du Monde 2026 : le Brésil défend son arbitre dans l’affaire Balogun

La polémique autour de Folarin Balogun continue de provoquer des réactions bien au-delà des États-Unis et de la Belgique. Après les critiques formulées par Donald Trump à l’encontre de l’arbitre brésilien Raphael Claus, auteur du carton rouge infligé à l’attaquant américain contre la Bosnie-Herzégovine, la Confédération brésilienne de football est montée au créneau pour défendre son officiel. Expulsé après intervention de la VAR, Balogun a finalement vu sa suspension transformée en sursis par la FIFA à quelques heures du 8e de finale face à la Belgique, après les démarches entreprises par le président américain auprès de Gianni Infantino.

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Dans un communiqué, la CBF apporte un soutien total à son arbitre et condamne les attaques dont il fait l’objet. « La CBF réfute toute insinuation qui mette en doute l’intégrité de Raphael Claus», écrit l’instance brésilienne, qui décrit également l’arbitre comme « un professionnel exemplaire ». Cette prise de position intervient après que Donald Trump a qualifié Raphael Claus d’arbitre « horrible » et « très douteux », estimant que son expulsion de Folarin Balogun était injustifiée. Une nouvelle réaction qui témoigne de l’ampleur prise par cette affaire, devenue l’un des principaux sujets de controverse de la Coupe du Monde 2026.