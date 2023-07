Mercato PSG : un retournement de situation qui profite à Neymar

La suite après cette publicité

Neymar repart du bon pied. Il y a un an, le Brésilien était poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain. Officiellement, le club de la capitale était lassé des blessures à répétition ou encore du style et de l’hygiène de vie du joueur. Officieusement, Kylian Mbappé, placé au centre du projet, avait demandé sa tête. Ce que les pensionnaires du Parc des Princes ont accepté. Malgré les tentatives de Luis Campos, le conseiller football chaudement recommandé par KM7, l’international auriverde a refusé de quitter le club.

Il a malgré tout écouté les arguments de Chelsea. Mais son idée était de rester dans la capitale, où il a d’ailleurs levé l’option pour prolonger jusqu’en 2027. Véritable épine dans le pied du PSG, Ney a répondu de la meilleure des manières : sur le terrain. Il a enchaîné les buts et les passes décisives. Pour beaucoup, c’était la meilleure version du joueur depuis sa signature pour 222 millions d’euros en 2017. Mais il a été stoppé dans son élan lors du Mondial 2022 au Qatar. Blessé en sélection, il est revenu en fin de compétition.

L’ultime survivant de la MNM ?

De retour à Paris, le footballeur de 31 ans (18 buts, 16 assists) a retrouvé l’infirmerie au mois de février après une blessure à la cheville face au LOSC. Un nouveau coup dur pour un joueur abonné aux pépins physiques au PSG. Malgré son absence, certains supporters parisiens s’en sont pris à lui et ont réclamé son départ. C’était aussi l’idée de ses dirigeants. Comme l’été dernier, Chelsea a tâté le terrain. Manchester United, en cas de rachat par le Qatar, était aussi sur le coup comme expliqué sur notre site. Mais l’idée première du joueur était de continuer à Paris.

Et il pourrait être le seul membre de la MNM à survivre à cet été 2023 dévastateur alors que c’était le premier dont le PSG voulait se séparer. Lionel Messi, qui discutait prolongation un temps, a rejoint libre l’Inter Miami. Kylian Mbappé, lui, est en guerre avec les Franciliens depuis qu’il a refusé de prolonger son bail au-delà de 2024. Il a des chances de s’en aller cet été. Tout cela fait plus ou moins les affaires du Brésilien, puisque Paris ne se séparera pas de toutes ses stars. De plus, l’arrivée de Luis Enrique, qu’il a bien connu au Barça, a été une bonne chose.

Le possible départ de KM7 change la donne

L’Asturien attendait d’échanger avec son joueur, dont les premiers examens n’avaient pas été bons. Mais il l’a emmené avec lui au Japon. Tout sourire, Ney, qui se prête au jeu avec les sponsors et le club, est l’une des têtes d’affiche du PSG en attendant l’arrivée d’un attaquant. Ce mardi, il pourrait d’ailleurs retrouver les terrains pour la première fois depuis le 19 février. Il a participé aux entraînements de dimanche et lundi sans gêne. Luis Enrique pourrait lui donner du temps de jeu aujourd’hui alors que son retour était prévu pour la fin de la tournée japonaise. Mais Neymar est en avance sur ses temps de passage.

Malgré tout, le PSG demeurera prudent avec sa star qui a d’ailleurs rappelé la semaine dernière qu’elle serait bien là cette saison. «J’espère (jouer cette saison) au PSG, j’ai un contrat avec le Paris Saint-Germain et jusqu’à présent personne ne m’a rien dit. Même s’il n’y a pas d’amour entre les fans et les joueurs, je serai là. Avec amour ou sans amour, mais avec Neymar.» Un joueur qui a fait son retour en grâce alors qu’il n’était plus désiré il y a un an. Il est certainement l’un des grands gagnants de l’été au PSG. Un club qui compte visiblement plus sur lui que sur KM7 à présent.