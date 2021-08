JT Foot Mercato : ça bouge dans tous les sens à l'OM

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

La Cadena SER explique que même si la volonté de Kylian Mbappé de jouer pour le Real Madrid la saison prochaine n'a pas changé, du côté de Madrid, on craint que cette année supplémentaire à Paris puisse convaincre le joueur de rester plus longtemps en signant un nouveau bail. Jouer avec Messi, Ramos ou Neymar pourrait faire changer d'avis l'ancien Monégasque. Le PSG continuera de faire pression tout au long de cet exercice 2021/2022.

Info FM : selon nos informations, il n'y a toujours pas d'accord contractuel entre le Bayern Munich et Thilo Kehrer. Et encore moins d'accord sur l'indemnité de transfert entre le PSG et le Bayern. Mais les agents de l'international allemand travaillent bien sur une solution convaincante pour les trois parties.

Devenu le remplaçant d’Alexander Nübel, Benjamin Lecomte (30 ans) serait sur le départ selon L’Équipe. Lié à l'AS Monaco jusqu’en 2024, le portier serait en contact avec plusieurs clubs dont l’Atlético de Madrid.

Info FM : selon nos informations, l'attaquant italien Pietro Pellegri devrait quitter l'AS Monaco d'ici la fin du mercato. Il garde une belle cote en Italie et plusieurs clubs de Serie A sont ainsi intéressés, dont l'AC Milan.

La dernière ligne droite du mercato sera animée à Nice, qui souhaite faire venir un joueur par ligne. Christophe Galtier souhaiterait d'ailleurs, selon Nice Matin, faire venir Burak Yilmaz chez les Aiglons ou Andy Delort afin de renforcer son attaque.

Le focus du jour

Le mercato de l'OM est loin d'être terminé. Dans le sens des arrivées, l'OM veut encore un attaquant. Deux pistes sont privilégiées par les dirigeants : Willian José de la Real Sociedad, a qui une offre de prêt aurait été formulée et Alexander Sorloth du RB Leipzig. Selon nos informations, les deux clubs ont entamé des discussions pour un prêt avec option d'achat.

Marseille est à la recherche d'un numéro 9, car Dario Benedetto est parti. Cela a été officialisé plus tôt dans la journée, l'Argentin a été prêté à Elche en Liga.

De son côté, Pol Lirola est attendu avec impatience. Tout serait bouclé pour le retour de l'Espagnol. L'OM a enfin trouvé un accord avec la Fiorentina autour de 12 M€.

Plusieurs éléments de l'effectif marseillais sont également sur le départ. C'est le cas de Boubacar Kamara qui est courtisé par le Séville FC ou encore en Angleterre. Même chose pour Duje Caleta-Car. Le Croate espère encore rallier la Premier League cet été. Son nom a été évoqué à Southampton ces derniers jours.

Enfin, selon nos informations, Jordan Amavi et Valentin Rongier pourraient aussi être amenés à partir. Encore faut-il leur trouver un point de chute, c'est le défi de Pablo Longoaria d'ici la fermeture du mercato.

Les infos du jour à l'étranger

Le serial buteur polonais, Robert Lewandowski, (204 buts en 220 matches de Bundesliga) aimerait bien changer d’air. Pas cette année, mais dans un futur proche. Skysports affirme en effet que le joueur, dont le contrat expire en juin 2023, aimerait relever un nouveau défi en Europe avant d’avoir 35 ans.

Annoncé en partance pour l'Atlético de Madrid, le jeune attaquant serbe, Dusan Vlahovic, est encore loin d'avoir rallié la capitale espagnole. Et pour cause. Manchester City tenterait de faire capoter l'affaire et auraient même lâché 80 M€ pour le recruter, selon la Gazzetta dello Sport.

Arsenal s'apprête à enregistrer deux nouvelles recrues. Selon Sky Sports, Martin Odegaard (Real Madrid) et Aaron Ramsdale (Sheffield United) ont passé leur visite médicale ce matin. Les officialisations devraient intervenir rapidement.

Un départ de Ilaix Moriba (18 ans) du FC Barcelone semble de plus en plus probable. A un an de la fin de son contrat, le natif de Conakry pourrait passer la saison en tribunes ou bien être vendu cet été. Selon les informations d'ARA, le club catalan serait ouvert à un départ si un club décide de payer 15 millions d'euros pour le joueur.

Riqui Puig (22 ans) veut gagner sa place au FC Barcelone. Le jeune milieu de terrain espagnol, sous contrat jusqu’en 2023, veut rester en Catalogne, malgré le peu de temps de jeu que lui accord Ronald Koeman. Ce dernier ne compte pas sur lui.

Alessandro Florenzi se rapproche de l'AC Milan. Selon Sky Sport Italia, l’ancien joueur du PSG va s’engager avec les Rossoneri sous la forme d'un prêt payant d’un million d’euros, assorti d’une option d’achat de 4,5 M€.

Info FM : la presse italienne affirme qu'un accord avait été scellé entre Al Rayyan et Steven Nzonzi. Selon nos informations, Laurent Blanc apprécie beaucoup le profil du milieu français. Mais aucune offre concrète n'a été transmise à l'entourage du joueur à ce stade. De son côté, l'international tricolore n'écarte aucune option pour son avenir et cristallise l'attention de plusieurs clubs français, anglais et espagnols.

Les officiels du jour

Ivo Grbic est arrivé à Lille. Le gardien est prêté avec une option d'achat estimée à 7 M€ par l'Atlético de Madrid.

Pedro, 34 ans, quitte l'AS Roma pour... la Lazio. L'international espagnol était arrivé l'été dernier en Italie en provenance de Chelsea. Il portera le numéro 9.