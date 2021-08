Le Bayern Munich dévoile son nouveau maillot third

Le nouveau maillot third du Bayern Munich pour la saison 2021-2022

Véritable machine à gagner en Allemagne, le Bayern Munich a l'objectif de marcher à nouveau sur la Bundesliga. Pour ce faire, les Bavarois porteront un nouveau maillot third que vient de dévoiler adidas, qui équipe le club allemand depuis le début des années 1970, ce mardi.

La marque aux trois bandes, qui rapportera près de 60 M€ par an aux Munichois et ce jusqu’en 2030 après avoir prolongé en 2015, a réalisé un maillot au look très moderne pour cet exercice 2021-2022, qui sera notamment porté en championnat mais surtout en Ligue des Champions. Le design de cette tunique est en fait inspiré des montagnes qui lorgnent la ville de Munich outre-Rhin. L'imprimé alpin fait d'ailleurs ressortir, volontairement, le sommet enneigé de ces montagnes allemandes.

Il ne manquait plus que ce kit third pour que les fans bavarois puissent compléter leur collection version 2021-2022, alors qu'adidas a déjà sorti le maillot domicile et extérieur ces dernières semaines.

Le blanc et le bleu sont les deux couleurs dominantes sur cette nouvelle tunique que porteront Robert Lewandowski, Thomas Müller, Kingsley Coman, Lucas Hernandez ou encore Leroy Sané cette saison. Ces deux couleurs s'entremêlent et jouent ensemble pour laisser entrevoir les paysages montagneux souhaités par le Bayern Munich et adidas.

Comme sur chaque maillot designé par adidas, les trois bandes traditionnelles représentant la marque allemande sont présentes en rouge au niveau des deux épaules, alors que l'écusson du Bayern est en rouge, tout comme le sponsor maillot principal au centre du maillot, près de la poitrine, et que le logo d'adidas est bicolore (les trois bandes en rouge, l'inscription en noir).

Autre fait incontournable de ce troisième maillot : la devise du Rekordmeister, Mia San Mia (Nous sommes ce que nous sommes), est bel et bien présente au niveau du cou sur la face arrière du maillot, en rouge elle aussi. À noter que le col ainsi que les bouts des deux manches sont noires, afin de créer un contraste visuel remarquable sur ce kit original inspiré des années 1990.

Gestaltet für die Welt, inspiriert von unserer Heimat! 🏔️



Unser neues Dress für die Champions League: https://t.co/zkHuRMe1Q4#MiaSanMia — FC Bayern München (@FCBayern) August 17, 2021

