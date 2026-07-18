Amical : pour la première de Pierre Sage, Crystal Palace déroule contre une D4 anglaise

Après la première réussie de Filipe Luis sur le banc de l’AS Monaco, c’était au tour de Pierre Sage de vivre ses premiers pas en match de préparation avec Crystal Palace. Le technicien français, ancien entraîneur de Lens et de l’Olympique Lyonnais, dirigeait sa première rencontre estivale face à Swindon Town. Privé de plusieurs éléments, notamment Jean-Philippe Mateta et Maxence Lacroix, encore mobilisés avec le groupe France avant d’affronter l’Angleterre ce soir, Sage devait composer avec un effectif remanié.

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The pre-season schedule gets off to a positive start 👊 pic.twitter.com/aWT1L6In2g — Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 18, 2026

Pour cette première sortie, le nouvel entraîneur des Eagles a décidé d’aligner un système en 3-4-3, une organisation qui a rapidement porté ses fruits. Crystal Palace s’est largement imposé (5-1) face à la formation de quatrième division anglaise, avec notamment un doublé d’Eddie Nketiah en première période et un triplé de Matheus França, entré en jeu à la pause. Au-delà du résultat, c’est surtout le choix tactique de Pierre Sage qui a marqué les esprits, avec un premier aperçu de ses intentions et de l’identité qu’il souhaite installer à Palace.