L’Asie va également créer sa Ligue des Nations

Alors que l’Europe et l’Amérique du Nord disposent depuis plusieurs éditions d’une Ligue des Nations et que l’Afrique va en lancer une à partir de 2029, l’Asie va suivre le mouvement. Comme le révèle ESPN, ce tournoi sera lancé à partir de 2030. Ainsi, il se disputera tous les deux ans comme les autres Ligue des Nations avec trois Ligues avec promotions et relégations, les deux premières étant constituées de 18 pays.

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Cela permettra également de servir de base pour les éliminatoires de la Coupe d’Asie, mais aussi de la Coupe du Monde. Lors des éditions alignées sur la Coupe du Monde (la première étant pour le Mondial 2034), les six meilleures équipes seront directement qualifiées et les équipes entre la 7e et la 10e place s’affronteront dans un championnat où les deux premiers se qualifieront pour la Coupe du Monde et le troisième jouera un barrage continental.