La Serie A finalement de retour le 19 juin

La nouvelle est tombée jeudi soir aux alentours de 19h30. Les instances italiennes ont trouvé un accord pour une reprise de la Serie A le week-end du 20 juin. La Ligue devait alors ce vendredi définir le calendrier exact de reprise. Et selon les dernières informations de Sky Italia, le championnat italien devrait finalement revenir la veille, le vendredi 19 juin.

Le média transalpin affirme que la première rencontre sera Atalanta-Sassuolo. Par ailleurs, les demi-finales retours de Coupe d'Italie devraient avoir lieu le 13 et 14 juin, avec une finale programmée quelques jours plus tard, le 17. On risque donc d'avoir la finale de la Coupe d'Italie en même temps que le grand retour de la Premier League anglaise.